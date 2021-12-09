2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 14. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 21:45'de Alman ekibi Bayern Münih'e konuk oluyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

BAYERN MÜNİH ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Anadolu Efes maçı karşılaşması bu akşam saat 21:45'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.