Bayern Münih: 3 - Mainz 05: 0 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih, evinde Mainz 05'i 3-0 mağlup etti. Leroy Sane, Michael Olise ve Eric Dier'ın attığı gollerle kazanarak puanını 75'e yükselten lider Bayern Münih, bir sonraki haftada Leipzig'i yenmesi veya en yakın rakibi Bayer Leverkusen'in puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih, evinde Mainz 05'i konuk etti. Allianz Arena'da oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Bayern Münih oldu.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Leroy Sane, 40. dakikada Michael Olise ve 84. dakikada Eric Dier attı.
Ev sahibi Bayern Münih'te sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Harry Kane, gelecek hafta forma giyemeyecek.
ŞAMPİYONLUK İÇİN GERİ SAYIMA GEÇTİ
Ligde 75 puana ulaşan Bayern Münih, gelecek hafta Leipzig'i mağlup etmesi veya Bayer Leverkusen'in puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Mainz, Bayern Münih mağlubiyeti sonrası ligde 47 puanda kaldı.
Bayern Münih, ligde gelecek hafta Leipzig ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mainz, sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.