Bayern Münih: 1 - Arsenal: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Arsenal'i evinde 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Alman devine yarı finali getiren gol 63. dakikada Joshua Kimmich'ten geldi.
Giriş: 17.04.2024 - 23:56 Güncelleme: 18.04.2024 - 00:00
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Bayern Münih ile Arsenal karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazanan Bayern Münih, adını yarı finale yazdırdı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 63. dakikada Joshua Kimmich attı.
İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ