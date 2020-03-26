Bayern'de kesinti

26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alman devi Bayern Münih’te futbolcular, yaptıkları toplantı sonrasında ücretlerinde %20 indirimi kabul ettiklerini yönetime bildirdi. Bundesliga'da diğer takımlara da öncülük edildi.
BEĞENMEDİLER!
Barcelona'da ise Lionel Messi ve kaleci Ter Stegen, maaşlarında indirime gitmeyi kabul etti. Ancak iki yıldız Barça Yönetimi’nin kendilerine sunduğu rakamı beğenmeyince vazgeçti.
YÜZDE 50 İNDİRİM
İngiliz ekibi Birmingham, oyuncularından ücretlerinde %50 indirim talep etti. Kulüp ayrıca 6 bin poundan fazla kazanan çalışanlardan da aynı oranda indirim yapmalarını istedi.
TOPLAM ZARAR 4 MİLYAR EURO
Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga),İtalya (Serie A),Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplam zararının yaklaşık 4 milyar euro olacağı bildirildi.
KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, Avrupa'nın en büyük 5 futbol liginin koronavirüs nedeniyle yaşadığı zararlar incelendi. Şu ana kadar 5 büyük lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 541 karşılaşma iptal edilmiş veya ertelenmiş durumda. Araştırmaya göre Premier Lig, 1 milyar 150 milyon euro ile 1 milyar 250 milyon euro arasında zararla en büyük gelir kaybına uğrayan lig olacak. Premier Lig'in yanı sıra La Liga'da 800-950, Bundesliga'da 650-750, Serie A'da 550-650 ve Ligue 1'de ise 300-400 milyon euro bir kaybın olacağı tahmin ediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!