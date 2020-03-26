Bayern'de kesinti

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Alman devi Bayern Münih’te futbolcular, yaptıkları toplantı sonrasında ücretlerinde %20 indirimi kabul ettiklerini yönetime bildirdi. Bundesliga'da diğer takımlara da öncülük edildi.

BEĞENMEDİLER!

Barcelona'da ise Lionel Messi ve kaleci Ter Stegen, maaşlarında indirime gitmeyi kabul etti. Ancak iki yıldız Barça Yönetimi’nin kendilerine sunduğu rakamı beğenmeyince vazgeçti.

YÜZDE 50 İNDİRİM

İngiliz ekibi Birmingham, oyuncularından ücretlerinde %50 indirim talep etti. Kulüp ayrıca 6 bin poundan fazla kazanan çalışanlardan da aynı oranda indirim yapmalarını istedi.

TOPLAM ZARAR 4 MİLYAR EURO

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga),İtalya (Serie A),Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplam zararının yaklaşık 4 milyar euro olacağı bildirildi.

KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, Avrupa'nın en büyük 5 futbol liginin koronavirüs nedeniyle yaşadığı zararlar incelendi. Şu ana kadar 5 büyük lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 541 karşılaşma iptal edilmiş veya ertelenmiş durumda. Araştırmaya göre Premier Lig, 1 milyar 150 milyon euro ile 1 milyar 250 milyon euro arasında zararla en büyük gelir kaybına uğrayan lig olacak. Premier Lig'in yanı sıra La Liga'da 800-950, Bundesliga'da 650-750, Serie A'da 550-650 ve Ligue 1'de ise 300-400 milyon euro bir kaybın olacağı tahmin ediliyor.