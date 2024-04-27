Bayer Leverkusen-Stuttgart: 2-2 (MAÇ SONUCU)
Almanya Bundesliga'da şampiyonluğu garantileyen Bayer Leverkusen, 31. haftada ağırladığı Stuttgart ile 90+6'da bulduğu golle 2-2 berabere kalarak, namağlup unvanını sürdürdü.
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayer Leverkusen, BayArena'da Stuttgart'ı konuk ederken, mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Konuk takım Chris Führich'in 47 ve Deniz Undav'ın 56. dakikada attığı gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. Amine Adli'nin 61. dakikada rakip fileleri havalandırmasıyla farkı bire indiren Bayer Leverkusen, uzun süre yenik durumda götürdüğü mücadelede bir puanı, uzatma dakikalarında gelen golle kurtardı. Robert Andrich'in 90+6. dakikada attığı golle karşılaşma 2-2 sona erdi.
Bu sonuçla Bayer Leverkusen, tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 46 maça çıkardı.
Şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Bayer Leverkusen 81, üçüncü sıradaki Stuttgart ise 64 puana yükseldi.