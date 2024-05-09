UEFA Avrupa Liginde yarı final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ilk maçların bitiminin ardından gözler rövanş maçlarına çevrildi. Bu kapsamda Bayer Leverkusen, Roma'yı konuk ediyor. Yoluna namağlup devam eden ve kırılmadık rekor bırakmayan Alman ekibi kritik mücadele öncesinde skor üstünlüğüyle maça çıkıyor. Öte yandan finale yükselme şansı imkansız gibi gözüken Roma'nın yenilgisiz Bayer Leverkusen karşısında üç farkla kazanması gerekiyor. Peki, milyonlarca sporsever tarafından merakla beklenen Bayer Leverkusen- Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve saati...