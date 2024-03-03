Bayer Leverkusen kazandı, puan farkı 10'a çıktı!
Bundesliga'da Bayern Münih'in Freiburg ile berabere kalmasının ardından Köln deplasmanına çıkan Bayer Leverkusen mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve puan farkını 10'a çıkardı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayer Leverkusen, deplasmanda Köln'ü 2-0 yendi.
Ligin 24. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Jeremie Frimpong ve 73. dakikada Alejandro Grimaldo attı.
Ev sahibi ekipte Jan Thielmann, 14. dakikada kırmızı kart gördü.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, ligin bitimine 10 hafta kala en yakın takipçisi Bayern Münih ile farkı 10 puana çıkardı.