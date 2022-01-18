Son dakika kar tatili haberleri... Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışı günlük hayatı etkilerken eğitim öğretimde de olumsuzluğa neden oluyor. Öyle ki, birçok şehirde okullar kar tatili arası veriliyor. Bayburt ve Sivas'ta okullar tatil mi sorusu da, burada yaşayan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Bayburt ve Sivas'ta yarın okul var mı, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, 19 Ocak 2022 yarın Bayburt'ta ve Sivas'ta tatil edildi mi konusuyla ilgili gelişmeler...