Bayburt tava nasıl yapılır? Ülkemizde hangi şehre gidersek gidelim meşhur bir tava tarifi bulunur. İçerisine en sevdiğimiz et ve sebzelere katarak yaptığımız bu yemeği bir de Bayburtlular nasıl yapıyor inceleyelim.

Bayburt Tava Malzemeler:

1 kilo patlıcan

2 patates

3 adet yeşil biber

1 adet soğan

Tereyağı

300 gram dana kuşbaşı (Et severseniz miktarı arttırabilirsiniz)

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Karabiber

Kırmızı biber

Tuz

Bayburt Tava Yapılışı:

Patlıcanları alacalı bir şekilde soyup ikiye bölüp parmak kalınlığında doğruyoruz.

Acısını atması için tuzlu suya bastırıyoruz.

Kuşbaşı doğranan etleri bir kaşık tereyağıyla tencerede pişirmeye alıyoruz suyunu salıp çekmeye başladığında yemeklik olarak doğradığımız soğanımızı ekliyoruz.

Soğan kavrulunca salçaları ve baharatları ekliyoruz.

Biraz karıştırıp sıcak su ekliyoruz.

Tuzlu sudan süzüp kuruladığımız patlıcanları bol yağda kızartıyoruz.

Daha sonra iri bir şekilde doğradığımız biber ve patatesleri kızartıyoruz.

Tüm sebzeleri kızarttıktan sonra kaynamakta olan tenceremize atıyoruz.

Tüm malzemeleri 10 dakika kadar tencerede kaynatıp, güveç kabına dolduruyoruz. Alüminyum folyo ile üzerlerini kapatıyoruz.

Önceden ısıttığımız fırın içerisinde 20 dakika kadar pişiriyoruz.

Yemeğiniz hazır. Afiyet olsun.