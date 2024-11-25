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        Haberler Bilgi Bayburt'ta yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Bayburt'ta okul var mı, ders yapılacak mı?

        Bayburt'ta yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Bayburt'ta okul var mı?

        Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Bayburt'ta okulların yarın tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi 25 Pazartesi günü etkili olan kar yağışı nedeniyle Bayburt'ta eğitime ara verilmişti. Peki, "Bayburt'ta yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Bayburt'ta okul var mı, yok mu?" İşte 26 Kasım Salı günü Bayburt'ta okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin valilikten yapılan açıklama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 19:24 Güncelleme: 25.11.2024 - 19:24
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        • 1

          Bayburt'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda 26 Kasım Salı günü okullarda ders yapılıp yapılmayacağına dair gözler valilik tarafından yapılan açıklamalara çevrildi. Konuya ilişkin beklenen açıklama Bayburt Valiliği'nden geldi. Peki, "Bayburt'ta yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Bayburt'ta okul var mı, yok mu?" İşte 26 Kasım Salı Bayburt Valiliği'nden yapılan son dakika açıklaması...

        • 2

          BAYBURT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

          Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da (26 Kasım Salı günü) eğitim-öğretime ara verildiği açıklandı.

        • 3

          Valilikten yapılan açıklamada,

          Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

          Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        • 4

          BAYBURT'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

          Bayburt Valiliğinin yazılı açıklamasında yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi günü de eğitime ara verilmişti.

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