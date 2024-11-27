Bayburt'ta kar kütlesi çatıyı çökertti: 20 küçükbaş öldü
Bayburt'ta bir ağıl ile yem deposunun çatısının, üzerinde biriken kar nedeniyle çökmesi sonucu 20 küçükbaş hayvan öldü
Bayburt'ta bir ağıl ile yem deposunun çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü, 20 küçükbaş hayvan öldü.
Merkeze bağlı Yelpınar köyünde Hayri Tekin'in hayvanlarının bulunduğu çadır ağılın çatısı, üzerindeki yoğun kar kütlesi nedeniyle çöktü. AA'nın haberine göre; olayda 20 küçükbaş hayvan telef öldü, bazı büyükbaş hayvanlar ise yaralandı.
ÇÖKME ANI KAMERADA
Merkeze bağlı Yolaltı köyünde ise Binali Şengün'e ait yem deposunun çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. Çatının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.