Bayburt'ta hamile ve engelli kamu çalışanlarına kar izni
Bayburt Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engellilerin bugün izinli olduğunu bildirdi
Bayburt Valiliği, kentte yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam ettiğini bildirdi.
AA'nın haberine göre; Valilikten yapılan açıklamada, meydana gelecek olumsuzlukları önlemek amacıyla kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin 23 Ocak Salı günü (bugün) idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.