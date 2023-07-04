Buz mağarasında 80 metreden düşen kişi öldü

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Helva köyünde meydana geldi. Gezmek için akrabaları ve çocuklarıyla dağa çıkan Mehmet Daştan, buz mağarasına girdi. Burada el feneriyle çevreyi izleyen Daştan, aniden dengesini kaybedince 80 metrelik yükseklikten çukura düştü.

Görüntüde; el feneriyle mağara içinde ilerleyen Daştan'ın aniden düştüğü yer alırken, oğlunun "baba" diyerek çığlık attığı, mağaradaki diğer kişilerin ise "Mehmet ağabey, ışık yanıyor mu, gitmeyin, AFAD'ı arayın" dediği anlar yer aldı.

Ailenin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla çukura inen ekiplerce yapılan incelemede Daştan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.