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Bayburt'ta buz mağarasında 80 metreden düşen kişi öldü

Bayburt'ta ailesiyle gittiği buz mağarasında dengesini kaybederek 80 metre yükseklikten düşen 43 yaşındaki Mehmet Daştan yaşamını yitirdi. Daştan'ın düşme anı ve öncesine ait görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı

Giriş: 04.07.2023 - 00:40 | Güncelleme: ABONE OL
Bayburt'ta buz mağarasında 80 metreden düşen kişi öldü
Buz mağarasında 80 metreden düşen kişi öldü
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DHA

Bayburt'ta ailesiyle gezindiği buz mağarası içinde 80 metre yükseklikten çukura düşen Mehmet Daştan (43), hayatını kaybetti. DHA'nın haberine göre; Daştan'ın cansız bedeni, AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

80 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Helva köyünde meydana geldi. Gezmek için akrabaları ve çocuklarıyla dağa çıkan Mehmet Daştan, buz mağarasına girdi. Burada el feneriyle çevreyi izleyen Daştan, aniden dengesini kaybedince 80 metrelik yükseklikten çukura düştü.

CANSIZ BEDENİ 4 SAAT SONRA ÇIKARILABİLDİ

Ailenin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla çukura inen ekiplerce yapılan incelemede Daştan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Daştan'ın cansız bedeni, AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Cenaze, otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Bayburt'ta, buz mağarasında 80 metreden düşüp hayatını kaybeden Mehmet Daştan'ın (43), düşme anı ve öncesine ait görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüde; el feneriyle mağara içinde ilerleyen Daştan'ın aniden düştüğü yer alırken, oğlunun "baba" diyerek çığlık attığı, mağaradaki diğer kişilerin ise "Mehmet ağabey, ışık yanıyor mu, gitmeyin, AFAD'ı arayın" dediği anlar yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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