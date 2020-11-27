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Yakalandığı amansız hatalık dolayısıyla önce İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hastanesi sonra da Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Doç. Dr. Necati Serdar Pekmezci Erzurum’da hayata gözlerini yumdu.

6 aydır yürüttüğü yaşam mücadelesini kaybeden Pekmezci için babaocağı Bayburt’ta cenaze töreni düzenlendi. Pekmezci, Cuma namazına müteakip Yakutiye Cami’nde Enis Aslan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şingah Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Defin işleminin ardından Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, oğlu Serhat Kenan Pekmezci, kardeşleri İsmail Pekmezci, Şükrü Pekmezci ve Pekmezci ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Hasan Fehmi Tunoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi İl Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, Mhp MYK Üyesi İdris Aydın, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Belediye Eski Başkanı Mete Memiş, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, Gümüşhane Arzularkabaköy Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın, Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Zengin, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, İyi Parti Bayburt İl Başkanı Yılmaz Kırıcı, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Dr. Devlet Bahçeli ve Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler törene çelenk gönderdiler.







BAYBURT VALİLİĞİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Bayburt Valiliği, dün hayatını kaybeden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin oğlu Doç.Dr. Necati Serdar Pekmezci için taziye mesajı yayımladı.

Taziye ve başsağlığı mesajında, “Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin kıymetli mahdumu Necati Serdar Pekmezci’nin amansız hastalığına karşı bir süredir verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Bayburt Valiliği olarak; merhuma yüce Allah’tan rahmet, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başta olmak üzere kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve baş salığı dileriz” ifadelerine yer verildi.