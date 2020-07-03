Zamanında tüketemediğiniz, ihtiyaç fazlası olarak elinizde kalan ekmekleri değerlendirmek için işte size fırsat. En güzel bayat ekmek tarifleri.
Ekmek Pizzası: Bayat ekmekleri dilimleyin. Dilimlere ayırdığınız ekmeklerin üzerine salça veya domates sosu sürün. Biber, sucuk, sosis dilediğiniz diğer malzemeleri ekleyin. Üzerine rendelenmiş. Fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz.
Yumurtalı Ekmek: Kekik, tuz, yumurta ve karabiberi bir kapta iyice karıştırın. Daha sonra dilimlediğiniz ekmeklerinizi sosa batırıp yağda kızartın. Kahvaltı sofralarınız vazgeçilmezi olacaktır.
Kruton: Bayat ekmekleri küp formunda doğrayın. Karabiber, tuz, pul biber ve kekikle birlikte karıştırın. Yağda veya fırında kızartabilirsiniz. Bu kıtır şeklindeki ekmeklerinizi çorbalarınızda kullanabilirsiniz.
Bayat Ekmek Böreği: Bayat ekmekleri küp şeklinde doğrayın. Bir kabın içerisinde biraz beyaz peynir, maydanoz, 1,5 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı sıvıyağ, 2 yumurta, 1 kabartma tozu ve tuzu iyicene karıştırın. Bayat ekmekleri bu karışımın içine batırın. Ekmeklerin yarısını yağlı tepsiye koyun. Arasına kaşar peyniri koyun. Üzerine kalan ekmekleri üzerlerine koyun. Fırının ısısını 200 derecede pişirin. Ekmekler kızarmaya başladığında üzerine kaşar peyniri atın. Kaşarlar eriyene kadar pişirin.
Ekmek Çorbası: Öncelikle et suyunu tencerenin içine ekleyin. Küp şeklinde ekmekleri tencerenin içine doğrayın. Ekmekler dağılana kadar kaynatın. Tuz, yağ, karabiber ekleyip karıştırın. Kısık ateşte pişirmeye devam edin. Ayrı bir kap içerisinde yumurtanın sarısı ve sütü karıştırın. Bu karışımı yavaş yavaş çorbaya ekleyerek karıştırmaya devam edin. Çorba hazır olunca ince kıyılmış maydanozları ekleyerek servis edebilirsiniz.
Islama: Küp şeklinde kesilen bayat ekmekleri fırında kurutun. Bir tava içerisine tereyağı dökülür üzerine soğan ve salça eklenir kavrulmaya devam edilir. Belli bir miktar kavurduktan sonra üzerine kıyma dökülür. İsteğe göre baharatalar dökülür. Pişen harç ocaktan alınır. Fırından çıkartılar kuru ekmeklerin üzerine dökülür. Ekmekler tamamen sosu çekince afiyetle yenir.
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