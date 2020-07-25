Bay Yanlış 6. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından izleyicilerin gündeminde. Başrolünde Can Yaman ve Özge Gürel'in yer aldığı Bay Yanlış, ekranların yeni romantik komedi dizisi olarak dikkatleri çekiyor. İşte Bay Yanlış 5. son bölüm özeti ve 6. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

BAY YANLIŞ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

BAY YANLIŞ 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serdar’la Göcek’te karşılaşan Ezgi ve Özgür, Serdar’ın da, Ebru’nun düğününe katılacağını öğrendiklerinde ne yapacaklarını düşünmeye başlarlar. Arkadaşları düğünü olaysız atlatmaları için fikir üretmeye ve onlara yardımcı olmaya çalışır.

Bu arada Sevim ve Nevin çok iyi anlaşırlar, kısa zamanda Fitnat’ın yönlendirmesiyle Ezgi ve Özgür’ü baş göz etmek için plan yapmaya başlarlar. Ezgi ve Özgür de ailelerini üzmemek için, birbirlerine uygun değilmiş gibi numara yaparlar.

Bu halleri aileleri de, ikisinin evlenmesi konusunda şüpheye sokar. Acaba Ezgi ve Özgür’ün bu oyunu başarılı olacak mıdır?