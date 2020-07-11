Bay Yanlış ekranların yeni romantik komedi dizisi olarak öne çıkıyor. Bay Yanlış dizisinin başrolünde Can Yaman ve Özge Gürel yer alırken dizinin oyuncu kadrosunda Fatman Toptaş, Cemre Gümeli, Gürgen Öz, Suat Sungur ve Lale Başar gibi isimler yer alıyor. Bay Yanlış dizisi ile ilgili detyalar haberimizde.

BAY YANLIŞ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BAY YANLIŞ 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

En son kavga edip anlaşmayı iptal eden Ezgi ve Özgür, birlikte çalışacaklarını öğrendiklerinde şoka girerler. Birbirlerine olan öfkeleri dinecek gibi değildir, bu anlara şahit olan Ozan ne yapacağını bilemez.

Ezgi’nin orada çalışması Ozan için çok önemlidir, Özgür’le konuşup aralarını düzeltmeye çalışsa da pek başarılı olamaz. Bu arada Ezgi’yi ikinci bir şok beklemektedir. Yaşadığı bu olay karşısında Ezgi kendini sorgular ve Özgür’e yanlış davrandığını düşünür.

Özgür’le arasını düzeltmek istemektedir, soluğu onun yanında alır. Ezgi’nin düğüne gelmek istemesi, Özgür’ü mutlu eder. İkisi de başlarına geleceklerden habersiz, bir oyun oynamak için yola çıkmaya hazırlanır.

BAY YANLIŞ DİZİSİNİN KONUSU

Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?