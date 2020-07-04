Bay Yanlış 3. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Bay Yanlış'da Ezgi yaptığı hatanın farkına varıp durumları düzeltmek için harekete geçiyor. Bay Yanlış 2. son bölüm özeti ve 3. yeni bölüm fragmanı haberimizde.
BAY YANLIŞ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
BAY YANLIŞ 2. SON BÖLÜM ÖZETİ
Ezgi yaptığı hatayı telafi etmek için Serdar’la tekrar bir araya gelmek istemektedir. Cansu’dan bir buluşma daha ayarlamasını ister. Bu sefer doğru davranıp Serdar’ı etkilemeye kararlıdır. Bunun için de Özgür’e ihtiyacı vardır. O yüzden Özgür’ün teklifini kabul eder. Bir anlaşma yaparlar.
Ezgi, bir geceliğine Özgür’ün sevgilisi gibi davranacak, karşılığında Serdar’ı etkilemek için ne yapması gerektiğini Özgür’den öğrenecektir. Fakat yaptıkları bu anlaşmanın ikisi içinde farklı sonuçları olacaktır.
BAY YANLIŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?
Ezgi, erkek arkadaşı Soner‘e düzenlediği sürpriz doğum günü partisinde aldatıldığını öğrenir. Ezgi için zor günler yine başlamıştır. Soner’le birlikte yaşadığı evden ayrılmak zorunda kalan Ezgi bu arada işinden de olur. Bu süreç yeni kararlar almasına sebep olur. Artık “Yanlış” erkeklerden uzak duracak ve doğru erkeği bulacaktır. Bu kararını uygulamasında ona yardımcı olacak kişi ise tam anlamıyla bir bay yanlış olan yeni komşusu Özgür’dür.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!