Bay Yanlış oyuncuları kimler? Bay Yanlış konusu ne? soruları dizinin bu akşam yayınlanacak bölümü öncesinde gündemde. Bay Yanlış dizisinin konusu şu şekilde özetlenebilir: "Ezgi, erkek arkadaşı Soner‘e düzenlediği sürpriz doğum günü partisinde aldatıldığını öğrenir. Ezgi için zor günler yine başlamıştır. Soner’le birlikte yaşadığı evden ayrılmak zorunda kalan Ezgi bu arada işinden de olur. Bu süreç yeni kararlar almasına sebep olur. Artık “Yanlış” erkeklerden uzak duracak ve doğru erkeği bulacaktır. Bu kararını uygulamasında ona yardımcı olacak kişi ise tam anlamıyla bir bay yanlış olan yeni komşusu Özgür’dür." Bay Yanlış oyuncuları şöyle:
CAN YAMAN (ÖZGÜR ATASOY)
Özgür, otuzlu yaşlarının başında , aşka ve kadınlara olan inancını yitirmiş, günü birlik ilişkiler yaşayan, adı gibi özgürlüğüne düşkün, ele avuca sığmayan, adrenalin düşkünü, zengin, iyi eğitim görmüş, yakışıklı bir erkektir. İstanbul’da popüler bir restaurant barın işletmecisi ve sahibidir. Kova burcudur. Seçimlerinde mantığı ön plandadır.
CAN YAMAN KİMDİR?
08 Kasım 1989 İstanbul doğumludur... 2012 yılında Yeditepe üniversitesi Hukuk bölümünden mezun olmuştur. Çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.
2014 yılında avukat olarak çalışırken aynı zamanda Cüneyt Sayıl Atölyesinde oyunculuk dersi de almıştır.
Can Yaman Ödülleri
Altın Kelebek / En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu Ödülü / 2018
GQ Men of the Year / Yılın Yükselen Oyuncu Ödülü / 2019
Murex D’Or & Beyrut / Lübnan / En İyi Erkek Oyuncu Ödülü / 2019
Can Yaman'ın Oynadığı Diziler
Gönül İşleri / Bedir / 2014 - 2015
İnadına Aşk / Yalın / 2015 - 2016
Hangimiz Sevmedik / Tarık / 2016 - 2017
Dolunay / Ferit / 2017 - 2018
Erkenci Kuş / Can / 2018 - 2019
Bay Yanlış / Özgür / 2020
ÖZGE GÜREL (EZGİ İNAL)
Ezgi, otuzlu yaşların başında, iddiasız, sıradan bir hayat yaşamayı seven, kendi halinde doğal, güzel bir kızdır. Ufak bir şehirde büyüyüp üniversite öğrenimi için İstanbul’a gelmiş bir daha da geri dönememiştir. Halkla ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Ezgi çevresindeki herkese yardım etmeye çalışan, dürüstlükten yana, fedakar biridir. Mantığından çok duygularıyla hareket eden hayalperest bir kızdır. Boğa burcudur.
ÖZGE GÜREL KİMDİR?
5 Şubat 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. "Kızım Nerede?" dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk dünyasına adım atmıştır. Daha sonra Huzur Sokağı ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde oynamıştır. 2014 yılında "Medcezir" dizisinde Ada karakterini canlandırdı. Yine 2014 yılında Kiraz Mevsimi dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.
Özge Gürel'in Oynadığı Dizi ve Fimler
2019 Annem - Mustafa Kotan
2017 İlk Öpücük – Murat Onbul
2017 Organik Aşk Hikayeleri – Alpgiray M. Uğurlu
2014 Bizum Hoca – Serkan Acar, Yılmaz Okumuş
2014 Afra – Alper Altuğ, Göksel Demir
2018 Muhteşem İkili - Kanal D - Çağatay Tosun
2018 Börü – Startv – Can Emre, Cem Özüduru
2017 Dolunay – Startv – Çağrı Bayrak
2016 Yıldızlar Şahidim – Startv – Neslihan Yeşilyurt
2014 Kiraz Mevsimi – Foxtv – Filiz Gülmez Pakman, Eda Teksöz
2014 Medcezir – Startv – Ali Bilgin
2014 Muhteşem Yüzyıl – Yağmur Taylan, Durul Taylan, Yağız Alp
2012 Akaydın Huzur Sokağı – Atv – Şenol Sönmez
2010 Kızım Nerede – Atv – Atilla Cengiz
Özge Gürel'in Aldığı Ödüller
2015 MGD 21. Altın Objektif Ödülleri – Yılın En İyi Komedi Kadın Oyuncusu
2015 Future Fast Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu
2015 Yeditepe Üniversitesi 3. Dilek Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Oyuncusu
FATMA TOPTAŞ (CANSU AKMAN)
Ezgi’nin kuzenidir. 35 yaşlarında bakımlı, dış görünüşüne önem veren hoş bir kadındır. Bir hastanenin Halkla İlişkiler Sorumlusudur. İşinde başarılı, iletişimi güçlü, sosyal biridir. Çalıştığı hastanenin ortaklarından doktor Levent ile birliktedir. Koç burcudur.
FATMA TOPTAŞ KİMDİR?
Fatma Toptaş 25.11.1981 yılında Mersin‘de doğdu… Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. 2007 yılında MSM’den mezun oldu. Aynı yıl Plato Film Okulu’nda kamera arkası ve oyunculuk eğitimi aldı. Çeşitli oyunluk atölyelerinde eğitimler aldı.
Tiyatro sahnesine ilk çıkışı 2007 yılında Haldun Dormen’in yönetiminde ki ANFİTRİYON adlı müzikal de rol alarak oldu. Duru tiyatroda ŞAHMAT adlı doğaçlama tiyatrosu ile 2 sezon oyunlar oynadı.
Fatma Toptaş, bir çok kısa metraj sinema filminde de oynadı. Bunlardan bir tanesi kendi yazıp yönetip oynadığı kısa metraj film Altın Portakal’da yarıştı ve ödüle layık görüldü.
Fatma Toptaş şu anda GOLD FİLM’İN yapımcılığını yaptığı BAY YANLIŞ adlı dizide oynamaktadır.
Fatma Toptaş'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları
Anfitriyon
Şahmat
Fatma Toptaş'ın Oynadığı Diziler
Çok Özel Tim
Doktorlar
Bıçak Sırtı
Hayat Devam Ediyor
Başrolde Aşk
Cesur Hemşire
Kiraz Mevsimi
No: 309
Fatma Toptaş'ın Oynadığı Filmler
Recep İvedik
Avanak Kuzenler
Ya Sonra
Herkes mi Aldatır
Annem
CEMRE GÜMELİ (DENİZ KOPARAN)
Ezgi’nin çocukluk arkadaşıdır. 30’lu yaşlarının başında olan Deniz, Türkiye’nin önde gelen hukuk firmasında avukat olarak çalışmaktadır. Amacı işinde yükselmektir ve bunun için çok çalışmaktadır. Başından geçen kötü evlilikten dolayı hayal kırıklığına uğramış ve kendini aşka kapamıştır. Akrep burcudur. Hırslı biridir. Yakın çevresi dışındaki insanlara soğuk ve mesafelidir. Özellikle erkeklere karşı ketumdur.
CEMRE GÜMELİ KİMDİR?
24 Eylül 1993’te İstanbul’da doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Şişli Terakki Vakfı Okulları’nda tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sanat Yönetimi ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümlerini birlikte okuyarak çift ana dal yaptı. Tiyatroya ilgisi lise yıllarında başladı ve üniversite yılları boyunca da devam etti. Bu sürede çeşitli tiyatro ekiplerinde ve kısa filmlerde yer almasının yanında Müzikal Tiyatro ve Clown eğitimleri de aldı. 2014 yılında New York’a gitti ve bir süre orada kalarak Meisner Tekniği üzerine eğitim aldı. Türkiye’ye döndükten sonra ekran macerası başladı ve sırayla Tatlı İntikam, Servet ve Elimi Bırakma’da rol aldı. 2017’de Kumbaracı 50 ekibine dahil oldu ve Shakespeare’in 3. Richard oyununda Lady Anne karakterinde rol aldı. Royal Academy of Dance sertifikalı bale eğitimi olan Cemre Gümeli aynı zamanda Almanca ve İngilizce konuşmaktadır.
Cemre Gümeli'nin Oynadığı Diziler
Tatlı İntikam
Servet
Elimi Bırakma
Cemre Gümeli'nin Oynadığı Tiyatro Oyunları
Shakespeare 3. Richard
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!