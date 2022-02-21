BAY BECERİKLİ KİMDİR? PHİL GALLAGHER KİMDİR?



Bay Becerikli karakter adıyla bilinen yani orijinal adıyla Mister Maker İngiliz bir eğlence pogramıdır. Bay Becerikli, 23 Şubat 2008 yılında çocuklar için yayınlanan bir eğlence belgeseli olarak 3 sezon ekranlarda kaldı. Yani Bay Becerikli toplam da 60 bölüm yayınlandı. Programın sunuculuğunu Bay Becerikli ismiyle Phil Gallagher yapmaktaydı. Bu programda çocuklar Mister Maker'dan yardım alır ve ortaya eğlenceli işler çıkarırlardı.