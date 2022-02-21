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Bay Becerikli kimdir ve öldü mü? Mister Maker (Bay Becerikli) Phil Gallagher kaç yaşında, nasıl ve neden öldü? Bay Becerekli biyografisi

Bay Becerikli kimdir ve öldü mü? Mister Maker (Bay Becerikli) Phil Gallagher öldü mü?

Bay Becerekli adıyla tanınan ünlü komedyen Phil Gallagher, günün hakkında en çok arama yapılan isimleri arasında yer alıyor. Öldüğü iddiası dünya genelindeki onlarca sevenini derinden üzen Bay Becerekli ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

21.02.2022 - 21:04 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Mister Maker (Bay Becerikli) Phil Gallagher sosyal medyada gündem olmuş durumda. Türkiye'de de birçok seveni bulunan Mister Maker (Bay Becerikli) Phil Gallagher'a ilişkin son durumu derledik...

  • BAY BECERİKLİ KİMDİR? PHİL GALLAGHER KİMDİR?

    Bay Becerikli karakter adıyla bilinen yani orijinal adıyla Mister Maker İngiliz bir eğlence pogramıdır. Bay Becerikli, 23 Şubat 2008 yılında çocuklar için yayınlanan bir eğlence belgeseli olarak 3 sezon ekranlarda kaldı. Yani Bay Becerikli toplam da 60 bölüm yayınlandı. Programın sunuculuğunu Bay Becerikli ismiyle Phil Gallagher yapmaktaydı. Bu programda çocuklar Mister Maker'dan yardım alır ve ortaya eğlenceli işler çıkarırlardı.

     

  • BAY BECERİKLİ ÖLDÜ MÜ?

    Çocuklar için yayınlanan eğlence belgeseli Bay Becerekli karakteri Phil Gallagher tarafından canlandırılmıştı. Sosyal medyada ünlü ismin hayatını kaybettiği iddia edilse de henüz bir açıklama yapılmadı.

  • BAY BECERİKLİ YANİ PHİL GALLAGHER'İN YER ALDIĞI YAPIMLAR

    Mister Maker

    Bear Behaving Badly

    -Hotel Trubble

    Grandpa in My Pocket

    CBeebies Jack & Jill

    CBeebies Aladdin

    Mister Maker Comes to Town

    JollyWobbles

    CBeebies Stricly Cinderella

    CBeebies Jack And The Beanstalk

    -Mister Maker Around the World

    -Mister Maker's Arty Party

     

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