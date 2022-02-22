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Bay Becerikli kimdir ve öldü mü? Bay Becerikli (Mister Maker) olarak bilinen Phil Gallagher son hali durumu nedir, nasıl ve neden öldü?

Bay Becerikli hakkında üzücü iddia! Bay Becerikli (Mister Maker) Phil Gallagher öldü mü?

Ülkemizde ve dünyada Mister Maker, yani Bay Becerikli olarak tanınan Phil Gallagher, bir süredir hakkında en çok araştırma yapılan kişilerin başında yer alıyor. Sosyal medyada konuşulan iddialara göre, Bay Becerikli olarak bilinen Mister Maker hayatını kaybetti. Konunun netliği hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. İşte, Mister Maker (Bay Becerikli) olarak tanınan Phil Gallagher hakkında son bilgiler...

22.02.2022 - 12:17 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Phil Gallagher, ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde Mister Maker, yani Bay Becerikli lakabı ile tanındı. Gallagher, bir süredir de en çok merak edilen kişiler arasında bulunuyor. Sosyal medyanın iddialarına göre, "Mister Maker hayatını kaybetti." Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken Bay Becerikli kimdir ve öldü mü sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Phil Gallagher hayranları, ünlü ismin son hali ve sağlık durumu hakkında detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki, sosyal medyada dolaşan Phil Gallagher öldü iddiaları doğru mu? Bay Becerikli kimdir, son hali ve sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar...

  • PHIL GALLAGHER (BAY BECERİKLİ) KİMDİR? 

    Bay Becerikli karakter adıyla bilinen yani orijinal adıyla Mister Maker İngiliz bir eğlence pogramıdır. Bay Becerikli, 23 Şubat 2008 yılında çocuklar için yayınlanan bir eğlence belgeseli olarak 3 sezon ekranlarda kaldı. Yani Bay Becerikli toplam da 60 bölüm yayınlandı.

    Programın sunuculuğunu Bay Becerikli ismiyle Phil Gallagher yapmaktaydı. Bu programda çocuklar Mister Maker'dan yardım alır ve ortaya eğlenceli işler çıkarırlardı.

  • BAY BECERİKLİ ÖLDÜ MÜ?

    Çocuklar için yayınlanan eğlence belgeseli Bay Becerekli karakteri Phil Gallagher tarafından canlandırılmıştı. Sosyal medyada ünlü ismin hayatını kaybettiği iddia edilse de henüz bir açıklama yapılmadı.

  • PHIL GALLAGHER'İN YER ALDIĞI YAPIMLAR

    Mister Maker

    Bear Behaving Badly

    Hotel Trubble

    Grandpa in My Pocket

  • CBeebies Jack & Jill

    CBeebies Aladdin

    Mister Maker Comes to Town

    JollyWobbles

    CBeebies Stricly Cinderella

    CBeebies Jack And The Beanstalk

    Mister Maker Around the World

    Mister Maker's Arty Party

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