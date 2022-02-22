Phil Gallagher, ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde Mister Maker, yani Bay Becerikli lakabı ile tanındı. Gallagher, bir süredir de en çok merak edilen kişiler arasında bulunuyor. Sosyal medyanın iddialarına göre, "Mister Maker hayatını kaybetti." Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken Bay Becerikli kimdir ve öldü mü sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Phil Gallagher hayranları, ünlü ismin son hali ve sağlık durumu hakkında detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki, sosyal medyada dolaşan Phil Gallagher öldü iddiaları doğru mu? Bay Becerikli kimdir, son hali ve sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar...