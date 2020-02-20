Evle, bahçe veya atölye ile ilgili ihtiyaç malzemelerinin satıldığı mağaza zinciri Bauhaus'un çalışma saatleri merak ediliyor.

BAUHAUS MESAİ SAATLERİ 2020

Bauhaus mağazaları hafta içi her gün mesaiye sabah saat 10.00'da başlar ve akşam kapanış saatti olan 22.00'kadar devam eder. Baauhaus öğlen molası vermemektedir. Ayrıca hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri de hafta içi maesi saatleri gibi hizmet verir.

Bauhaus mağazaları, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda bayramın ilk günü kapalıdır. Ancak ikinci günü saat 12.00 ile 20.00 arası hizmet verir. Diğer günler ise standart çalışma saatleri arasında hizmet verirler.

Bauhaus; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde ise açıktır ve standart çalışma saatleri içerisinde hizmet vermeye devam eder.

BAUHAUS TÜRKİYE ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bauhaus Türkiye Genel Müdürlüğü, İçerenköy Mahallesi, E-5 Üstü, Kozyatağı Kavşağı, Eski Genoto arsası, Hal Yanı, Kadıköy, Ataşehir - İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Bauhaus Müşteri Hizmetleri telefon hattına 0850 211 98 53 numarasını tuşlayarak erişebilirsiniz. Müşteri hizmet hattı pazartesi ile cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.