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Batuhan Bostancı son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, son yolculuğuna uğurlandı. Bostancı'nın ailesinin acısı, yürekleri yaktı

Giriş: 21.11.2022 - 14:20 | Güncelleme: ABONE OL
Batuhan Bostancı son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı - Magazin haberleri
Son yolculuğuna uğurlandı
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HABERTURK.COM

Galatasaray'ın eski yöneticisi iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, dün Şişli'de bulunan City’s Nişantaşı isimli AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Batuhan Bostancı'nın cenazesi, Eyüpsultan Camii'ne getirildi. Bostancı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Batuhan Bostancı'nın ailesinin acısı yürekleri yaktı Annesi İlknur Albayrak Bostancı, sarıldığı oğlunun tabutundan uzun süre ayrılamadı.

Törene siyaset ve iş dünyasından pek çok isim katıldı.

İnan Kıra&ccedil;
İnan Kıraç

Berna Yılmaz
Berna Yılmaz

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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