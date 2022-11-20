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Batuhan Bostancı kimdir, neden vefat etti? Abdürrahim Albayrak'ın torunu neden öldü, vefat sebebi nedir?

Batuhan Bostancı kimdir, neden vefat etti? Abdürrahim Albayrak'ın torunu vefat sebebi açıklandı!

Uzun yıllar Galatasaray'da yöneticilik yapmış olan iş insanı Abdürrahim Albayrak, üzücü bir haberle gündeme geldi. Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, bir AVM'de geçirdiği kazayla yaşanını yitirdi. İşte, acı olayın detayları...

Giriş: 20.11.2022 - 17:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • Galatasaray'ın eski yöneticisi iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli'de bulunan City’s  Nişantaşı isimli AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

  • 4. KATTAN DÜŞTÜ...

    İstanbul Şişli'de bulunan City's Nişantaşı isimli AVM'nin dördüncü katından bir kişi düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

  • Düşen gencin işadamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, olduğu öğrenildi.

    Bostancı´nın cenazesi Nişantaşı´nda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Haberi alan arkadaşları hastaneye geldi.

  • BATUHAN BOSTANCI KİMDİR?

    İş insanı Abdurrahim Albayrak’ın torunu olan Batuhan Bostancı 2007 yılında dünyaya geldi. Albayrak’ın kızı İlknur Albayrak Bostancı ile damadı Asil Bostancı'nın oğlu olan Batuhan Bostancı 15 yaşında yaşamını yitirdi.

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