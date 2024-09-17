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        Haberler Gündem Batman’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Batman’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        Batman'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobillerin kaldırılmasının ardından tekrar açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 00:56 Güncelleme: 17.09.2024 - 01:18
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        Batman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, Güney çevre yolunda otomobil ile plakası ve şoförü henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle araçlar yola savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Muhammed Furkan Ergü (25) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobillerin kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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