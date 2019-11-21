Bulut Kutlu'nun haberine göre, Batman’da iki ile arasında 2011 yılından başlayan arazi meselesi mahkemelik oldu. Taraflar bu sabah mahkeme önünde bir araya geldi.

Önce sözlü başlayan tartışmada daha sonra silahlar çekildi. Kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden silahla yaralanan biri ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken ağır yaralı olan 29 yaşındaki Abdulaziz Özerdem hayatını kaybetti. Polis özel harekat ekipleri adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.