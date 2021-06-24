BATMAN NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Batman, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir ildir.

Batman tarihi itibarıyla yeni bir şehir olmasına karşın yerleşim alanında kurulan şehirlerin tarihi Sümerlere kadar uzanır. İluh Tepesi'nin bulunduğu alanda bir Sümer şehir yerleşiminin bulunduğu, ancak bataklık bir arazi üzerine kurulu olduğundan şehrin zaman içerisinde yeraltına göçtüğü düşünülmektedir. Ayrıca İluh Tepesi olarak adlandırılan Arazi, araştırmalar sonucunda doğal olmadığı ve yapay bir tepe olduğu kanıtlanmıştır. Batman'ın adını "batmak" teriminden bu nedenle almış olabileceği düşünülmektedir. 1940 yılında Batman civarında petrol bulunmuştur.

Yıllık ortalama yağış miktarı 750–1000 mm civarındadır. Kışlar bazen sert ve soğuk geçmektedir. 1 Ocak 2007 tarihinde termometreler -24 dereceyi göstermiştir. İlkbahar aylarında Beşiri ve Batman ovalarında bol otluk olup İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nden mevsimlik Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan besiciliği göçü almaktadır. Ölçülen en yüksek sıcaklık 48.8 derece ile 10 Temmuz 1962'de kayda geçmiştir.

Yazlar sıcak geçmektedir. Yaz aylarında bazen şiddetli yağışlarda görülmektedir.

BATMAN'IN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

Batman ili nüfusu: 620.278'dir. Bu nüfusun %84,3'ü şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 4.477 km2'dir. İlde km2'ye 139 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 722’dir.) İlde yıllık nüfus artış oranı % 1,91 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Hasankeyf(% 6,20)- Gercüş (% -1,17)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 6 İlçe, 11 belediye, bu belediyelerde 136 mahalle ve ayrıca 283 köy vardır.

2020 yılı sonunda Batman ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri[15] İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Nüfus Artışı % Belediye Sayısı Mahalle Sayısı Köy Sayısı Köy Nüfusu Şehir nüfusu Şehirde oturan % Alanı km2[16] km2'ye düşen kişi Beşiri 29.667 29.962 0,99 2 9 53 16.558 13.404 44,74 809 37 Gercüş 19.892 19.660 -1,17 2 6 58 11.366 8.294 42,19 914 22 Hasankeyf 6.859 7.284 6,20 1 6 21 3.229 4.055 55,67 293 25 Kozluk 60.375 61.100 1,20 2 30 69 30.988 30.112 49,28 1.101 55 Merkez 460.955 471.498 2,29 2 49 33 19.885 451.613 95,78 653 722 Sason 30.911 30.774 -0,44 2 36 54 15.524 15.250 49,55 706 44 BATMAN 608.659 620.278 1,91 11 136 288 97.550 522.728 84,27 4.477 139

BATMAN PLAKASI: 72

BATMAN'DA GEZİLECEK YERLER

Hasankeyf Kalesi

Zeynel Bey Türbesi

Batman Müzesi

Batman Köşk Aquapark

Raman Dağı

Yeni Hasankeyf Köprüsü

Hasankeyf Küçük Saray

Hasankeyf Koç Camii

Balikli göl

BATMAN'IN YÖRESEL YEMEKLERİ

İçli Köfte

Perde Pilavı

Mumbar Dolması

Kuru Dolma

Kaburga Dolması

Ayran Çorbası

Tandır Ekmeği

Şam Böreği