BATMAN NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Batman, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir ildir.
Batman tarihi itibarıyla yeni bir şehir olmasına karşın yerleşim alanında kurulan şehirlerin tarihi Sümerlere kadar uzanır. İluh Tepesi'nin bulunduğu alanda bir Sümer şehir yerleşiminin bulunduğu, ancak bataklık bir arazi üzerine kurulu olduğundan şehrin zaman içerisinde yeraltına göçtüğü düşünülmektedir. Ayrıca İluh Tepesi olarak adlandırılan Arazi, araştırmalar sonucunda doğal olmadığı ve yapay bir tepe olduğu kanıtlanmıştır. Batman'ın adını "batmak" teriminden bu nedenle almış olabileceği düşünülmektedir. 1940 yılında Batman civarında petrol bulunmuştur.
Yıllık ortalama yağış miktarı 750–1000 mm civarındadır. Kışlar bazen sert ve soğuk geçmektedir. 1 Ocak 2007 tarihinde termometreler -24 dereceyi göstermiştir. İlkbahar aylarında Beşiri ve Batman ovalarında bol otluk olup İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nden mevsimlik Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan besiciliği göçü almaktadır. Ölçülen en yüksek sıcaklık 48.8 derece ile 10 Temmuz 1962'de kayda geçmiştir.
Yazlar sıcak geçmektedir. Yaz aylarında bazen şiddetli yağışlarda görülmektedir.
BATMAN'IN KAÇ İLÇESİ VARDIR?
Batman ili nüfusu: 620.278'dir. Bu nüfusun %84,3'ü şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 4.477 km2'dir. İlde km2'ye 139 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 722’dir.) İlde yıllık nüfus artış oranı % 1,91 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Hasankeyf(% 6,20)- Gercüş (% -1,17)
04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 6 İlçe, 11 belediye, bu belediyelerde 136 mahalle ve ayrıca 283 köy vardır.
|2020 yılı sonunda Batman ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri[15]
|İlçe
|Nüfus
2019
|Nüfus
2020
|Nüfus
Artışı %
|Belediye
Sayısı
|Mahalle
Sayısı
|Köy
Sayısı
|Köy
Nüfusu
|Şehir
nüfusu
|Şehirde
oturan %
|Alanı
km2[16]
| km2'ye
düşen kişi
|Beşiri
|29.667
|29.962
|0,99
|2
|9
|53
|16.558
|13.404
|44,74
|809
|37
|Gercüş
|19.892
|19.660
|-1,17
|2
|6
|58
|11.366
|8.294
|42,19
|914
|22
|Hasankeyf
|6.859
|7.284
|6,20
|1
|6
|21
|3.229
|4.055
|55,67
|293
|25
|Kozluk
|60.375
|61.100
|1,20
|2
|30
|69
|30.988
|30.112
|49,28
|1.101
|55
|Merkez
|460.955
|471.498
|2,29
|2
|49
|33
|19.885
|451.613
|95,78
|653
|722
|Sason
|30.911
|30.774
|-0,44
|2
|36
|54
|15.524
|15.250
|49,55
|706
|44
|BATMAN
|608.659
|620.278
|1,91
|11
|136
|288
|97.550
|522.728
|84,27
|4.477
|139
BATMAN PLAKASI: 72
BATMAN'DA GEZİLECEK YERLER
Hasankeyf Kalesi
Zeynel Bey Türbesi
Batman Müzesi
Batman Köşk Aquapark
Raman Dağı
Yeni Hasankeyf Köprüsü
Hasankeyf Küçük Saray
Hasankeyf Koç Camii
Balikli göl
BATMAN'IN YÖRESEL YEMEKLERİ
İçli Köfte
Perde Pilavı
Mumbar Dolması
Kuru Dolma
Kaburga Dolması
Ayran Çorbası
Tandır Ekmeği
Şam Böreği
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