20 saniyede kilidi kırdı sırtlayıp çaldı!
Batman'da bir binanın bahçesine giren hırsızın, 20 saniyede kilidini kırdığı bisikleti sırtlayıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi. İşte o anlar...
Kent merkezindeki bir binanın bahçesine giren kimliği belirsiz hırsız, gecenin karanlığından yararlanarak bahçede kilitli bulunan bisikletin kilidini kırarak aldıktan sonra bisikleti sırtlayıp kayıplara karıştı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Hırsızlık olayı bina girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
20 SANİYEDE KİLİDİ KIRIP GÖTÜRDÜ
Görüntülerde bahçeye giren kişinin 20 saniye içerisinde bisikletin kilidi kırarak sırtlanıp götürdüğü yer alıyor. Şikayetçi olan bisiklet sahibi bisikletinin bir an önce bulunmasını istedi.