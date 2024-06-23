Batman'da petrol sahasında korkutan yangın
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yazılı petrol kuyusunun olduğu sahada petrol transferi sırasında özel bir firmaya ait yakıt tankeri alev aldı. Kuyudaki 25 tonluk stok deposuna da sıçrayan alevler nedeniyle iki patlamanın yaşandığı alandaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tanker ve bir stok tankı kullanılamaz hale geldi.
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TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yazılı petrol kuyusunda faciadan dönüldü.
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TPAO'ya ait Yazılı köyü petrol sahasında özel bir firmaya ait olan tankerde petrol transferi sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın petrolün stok yapıldığı 2 tanka da sıçradı.
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Yangın sırasında 2 kez patlama meydana gelirken, ihbarla olay yerine Kozluk Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Yangında tanker ve bir stok tankı kullanılamaz hale gelirken, hasar tespit çalışması sürüyor.
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Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki petrol kuyusunda yangın ihbarını alır almaz 15 kişilik bir ekiple zamanında müdahale ettiklerini söyledi.
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DHA muhabirine konuşan Işık, "Garzan Çayı kenarındaki petrol kuyusunda öğle saatlerinde çıkan yangını tamamen kontrol altına aldık. TPAO’nun petrol sahasında yangın ihbarını alan ekiplerimiz önce tankerde çıkan yangını söndürmeye çalıştı, ardından da petrolün stoklandığı depolara müdahale etti. 25 tonluk bir tankta depolanan yakıt yandı ama diğer yakıt stoklarına yangının sıçramaması için ekiplerimiz 1 saatlik müdahale sonucu yangını tamamen kontrol altına aldı. Ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle, büyük bir facia önlenmiş oldu" dedi.