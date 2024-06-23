Batman'da petrol sahasında korkutan yangın

DHA muhabirine konuşan Işık, "Garzan Çayı kenarındaki petrol kuyusunda öğle saatlerinde çıkan yangını tamamen kontrol altına aldık. TPAO’nun petrol sahasında yangın ihbarını alan ekiplerimiz önce tankerde çıkan yangını söndürmeye çalıştı, ardından da petrolün stoklandığı depolara müdahale etti. 25 tonluk bir tankta depolanan yakıt yandı ama diğer yakıt stoklarına yangının sıçramaması için ekiplerimiz 1 saatlik müdahale sonucu yangını tamamen kontrol altına aldı. Ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle, büyük bir facia önlenmiş oldu" dedi.