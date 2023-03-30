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Batman'da cani koca, dini nikahlı eşini ve kadın arkadaşını bıçakladı

Batman'da cani koca, ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi ve arkadaşını alışveriş merkezinde bıçakladı. Ağır yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan koca, polis ekipleri tarafından yakalandı

Giriş: 30.03.2023 - 00:53 | Güncelleme: ABONE OL
Batman'da koca dehşeti! 2 kadın ağır yaralandı
Batman'da koca dehşeti! 2 kadın ağır yaralandı
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AA

Batman’da bir kadın dini nikahlı eşi tarafından bıçakla ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.B. (35) ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi E.U. (25) ile barışmak için bir alışveriş merkezinde bir araya geldi.

Çift arasında başlayan sözlü tartışmada H.B. bıçakla E.U. ile yanındaki kadın arkadaşı Z.U'yu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi ile polis sevk edildi.

AA'nın haberine göre, olayda ağır yaralanan E.U. ve Z.U. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan H.B. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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