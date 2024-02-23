Batman'da havuzda mahsur kalan 8 benekli semender kurtarıldı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde atıl bir havuzda mahsur kalan 8 benekli semender (Salamandra infraimmaculata) uzman ekiplerce kurtarıldı
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinin Karaköy yakınlarında köylüler, atıl bir havuzda nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Batman'da izlenen türler arasında bulunan benekli semender gördü.
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Bunun üzerine durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Batman Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
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Adıyaman Üniversitesi'nde görevli uzman herpetolog Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız ile DKMP ekipleri, 2 saatlik yürüyüşün ardından semenderlerin mahsur kaldığı alana ulaştı.
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Yapılan çalışmayla 8 semender kurtarıldı, 2 semenderin öldüğü tespit edildi.
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