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        Haberler Seçim Batman'da havuzda mahsur kalan 8 benekli semender kurtarıldı

        Batman'da havuzda mahsur kalan 8 benekli semender kurtarıldı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde atıl bir havuzda mahsur kalan 8 benekli semender (Salamandra infraimmaculata) uzman ekiplerce kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 10:07 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:07
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          Batman'ın Hasankeyf ilçesinin Karaköy yakınlarında köylüler, atıl bir havuzda nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Batman'da izlenen türler arasında bulunan benekli semender gördü.

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          Bunun üzerine durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Batman Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

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          Adıyaman Üniversitesi'nde görevli uzman herpetolog Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız ile DKMP ekipleri, 2 saatlik yürüyüşün ardından semenderlerin mahsur kaldığı alana ulaştı.

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          Yapılan çalışmayla 8 semender kurtarıldı, 2 semenderin öldüğü tespit edildi.

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