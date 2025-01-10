Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Batman'da atık ahşaplar kuşlara yuva oldu | Son dakika haberleri

        Batman'da atık ahşap malzemeler kuşlara yuva oldu

        Batman'da üniversite öğretim elemanı ve öğrenciler tarafından atık ahşap malzemeden yapılan kuş yuvaları ağaçlara asıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:02 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da atık ahşaplar kuşlara yuva oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Batman'da atık ahşap malzemeden yapılan kuş yuvaları ağaçlara asıldı.

        Batman Üniversitesi'nde merhum iş insanı Necat Nasıroğlu'nun isminin verildiği hatıra ormanında etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programı öğretim elemanı ve öğrencileri tarafından marangoz atölyelerinden toplanan malzemelerin geri dönüşümü sağlanarak hazırlanan kuş yuvaları ağaçlara asıldı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Rektör Prof. Dr. İdris Demir, Nasıroğlu ailesi ve diğer katılımcılar kuş yuvalarını ağaçlara astı.

        Programda, merhum Nasıroğlu'nun anısına Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Batman Haberleri
        #atık ahşap
        #kuş yuvası
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Selim İleri'ye veda
        Selim İleri'ye veda
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Habertürk Anasayfa