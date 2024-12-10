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        Haberler Gündem Çevre Batman'da anız yakanlara 22.6 milyonluk ceza | Son dakika haberleri

        Batman'da anız yakan 383 kişiye 22.6 milyon TL ceza

        Batman'da 2024 yılı içerisinde anız yakan 383 kişiye toplam 22 milyon 637 bin lira para cezası kesildi. Anız yakanlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce her dekar için 1933.95 TL idari para cezası uygulanıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:40 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:14
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        Batman'da 22.6 milyonluk "anız" cezası
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        Buğday ve mısır hasadının ardından tarlalarda kalan anızların yakılmaması için Batman Valiliği öncülüğünde yapılan çalışmalara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri destek veriyor.

        Vali Ekrem Canalp'ın başkanlığında ilgili kuramlar, komşu ilçeler olan Silvan ve Bismil ilçe kaymakamlarının da katılımı ile anız yangınlarının önlenmesi konusunda yapılan toplantıda yıl içerisinde uygulanacak tedbirler karara bağlandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Anız yakanlara çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü tarafından 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesine dayanılarak 2024 yılında her dekar için 1933.95 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü tarafından 2024 Ocak-Aralık ayları arası toplam 383 cezai işleme istinaden, 22 milyon 637 bin 794 TL idari yaptırım uygulanmıştır" denildi.

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        #Batman Haberleri
        #anız yakma cezası
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