Buğday ve mısır hasadının ardından tarlalarda kalan anızların yakılmaması için Batman Valiliği öncülüğünde yapılan çalışmalara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri destek veriyor.

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Vali Ekrem Canalp'ın başkanlığında ilgili kuramlar, komşu ilçeler olan Silvan ve Bismil ilçe kaymakamlarının da katılımı ile anız yangınlarının önlenmesi konusunda yapılan toplantıda yıl içerisinde uygulanacak tedbirler karara bağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Anız yakanlara çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü tarafından 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesine dayanılarak 2024 yılında her dekar için 1933.95 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü tarafından 2024 Ocak-Aralık ayları arası toplam 383 cezai işleme istinaden, 22 milyon 637 bin 794 TL idari yaptırım uygulanmıştır" denildi.