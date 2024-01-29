Yunanistan'da yaşayan Türk azınlık, dil ve kültür hakları konusunda birçok zorluk yaşamıştır. Batı Trakya Türkleri, kendi kimliklerini koruma ve geliştirme isteğiyle bir araya gelmiş ve bu tür protesto eylemleri düzenlemiştir. Bu gün her yıl 29 Ocak'ta Batı Trakya Türkleri Direniş Günü olarak hatırlanır.