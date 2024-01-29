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        Haberler Gündem Batı Trakya Türkleri Direniş Günü nedir? 29 Ocak 1990'da Yunanistan'da neler yaşandı?

        Batı Trakya Türkleri Direniş Günü nedir? 29 Ocak 1990'da neler yaşandı?

        Batı Trakya Türkleri Direniş Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Dünyası'nda hatırlanıyor. Peki, Batı Trakya Türkleri Direniş Günü nedir? 29 Ocak 1990'da Yunanistan'da neler yaşandı? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 12:29 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:29
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        • 1

          Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ocak, Batı Trakya Türkleri Günü, Türk Dünyası'nda çeşitli etkinliklerle geçiriliyor. 29 Ocak 1990'da yaşananlar tarihe Batı Trakya Türkleri'nin kimlik direnişi olarak tarihe geçti. Peki, Batı Trakya Türkleri Direniş Günü nedir? 29 Ocak 1988'de Yunanistan'da neler yaşandı? İşte emrak edilenler...

        • 2

          BATI TRAKYA TÜRKLERİ GÜNÜ NEDİR?

          29 Ocak 1988 tarihinde Batı Trakya'da, Yunanistan sınırları içinde yaşayan Türk azınlığın haklarına yönelik bir protesto ve direniş gerçekleşti. Bu olay, Batı Trakya Türkleri'nin özlük haklarıyla iligli taleplerine, eğitim ve kültür haklarına daha fazla vurgu yapmak amacıyla düzenlenen bir etkinlikti.

        • 3

          Yunanistan'da yaşayan Türk azınlık, dil ve kültür hakları konusunda birçok zorluk yaşamıştır. Batı Trakya Türkleri, kendi kimliklerini koruma ve geliştirme isteğiyle bir araya gelmiş ve bu tür protesto eylemleri düzenlemiştir. Bu gün her yıl 29 Ocak'ta Batı Trakya Türkleri Direniş Günü olarak hatırlanır.

        • 4

          BATI TRAKYA TÜRKLERİ KİMDİR?

          Batı Trakya Türkleri, Yunanistan'ın kuzeybatısında, özellikle Batı Trakya bölgesinde yaşayan Türk etnik kökenli bir topluluktur. Bu bölgede yaşayan Türkler, Türk azınlık olarak bilinirler ve Yunanistan vatandaşıdırlar.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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