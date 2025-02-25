Batı Şeria'da 1 Filistinli öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail askerleri, Nablus kentindeki el-Camia Caddesi çevresine baskın düzenledi.

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Haberde, "Baskın sırasında, göğsüne isabet eden gerçek mermilerden dolayı ağır yaralanan bir genç şehit oldu. Yine vücudunun çeşitli yerlerine gerçek mermi isabet eden 4 vatandaş da yaralandı." ifadelerine yer verildi.

İsrail askerleri, bu sabah da Nablus’un birçok mahallesine baskın düzenlemiş ve çok sayıda iş yerinde arama yapmıştı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde Hamas'la 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde başlattığı saldırılar, her geçen gün genişliyor.

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İsrail askerleri, yaklaşık bir ayı aşkın süredir yürüttüğü saldırılarını Cenin, Tulkerim, Tubas başta olmak üzere bölgedeki mülteci kamplarına da taşımıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bu saldırılar sırasında 61 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi zorla yerinden edildi, bölgedeki evler, mülkler ve altyapı tahrip edildi.

İsrail, bölgedeki gerginliği tırmandırmayı sürdürürken 23 Şubat akşam saatlerinde tanklarla Batı Şeria'ya girerek kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 920'yi aşkın Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.