Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman? Batı Ege GYO halka arz kaç lot verir?
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. Geçtiğimiz günlerde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzı onaylanan Batı Ege Gayrimenkul talep toplama tarihleri belli oldu. Halka arz büyüklüğü 870 milyon TL olarak açıklanan Batı Ege GYO toplamda 290 milyon adet lot dağıtımı yapacak. Peki, "Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman? Batı Ege GYO halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?" İşte Batı Ege GYO halka arz talep toplama tarihleri...
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Batı Ege Gayrimenkul halka arz talep toplama tarihleri yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Hissesi 3,00 TL’den talep toplayacak olan Batı Ege GYO, halka arz açıklık oranı yüzde 35,58 olarak açıklandı. Peki, "Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman? Batı Ege GYO halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte Batı Ege Gayrimenkul halka arz olası lot dağıtım sayıları...
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BATI EGE GAYRİMENKUL HALKA ARZ OLUYOR!
Batı Ege GYO, halka arz ile 525.000.000 TL olan mevcut sermayesini 290.000.000 TL artırarak 815.000.000 TL’ye çıkaracak.
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BATI EGE GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 30 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında talep toplayacak.
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BATI EGE GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Batı Ege halka arzında paylar, 3 TL sabit fiyattan satılacak. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak payların alımı için T1 ve T2 bakiyelerini kullanılamayacak.
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BATI EGE GYO KAÇ LOT VERİR?
Batı Ege Gayrimenkul halka arz açıklık oranı yüzde 35,58 olarak açıklanırken, toplamda 290 milyon adet lot dağıtacak.
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BATI EGE GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IS:GEDIK) (IS:GEDIK)
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank (IS:SKBNK) T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi (IS:YKBNK) Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
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BATI EGE GYO OLASI LOT DAĞITIM TABLOSU
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):
2.1 Milyon katılım ~ 97 Lot (291 TL)
2.5 Milyon katılım ~ 81 Lot (243 TL)
2.9 Milyon katılım ~ 70 Lot (210 TL)
3.3 Milyon katılım ~ 61 Lot (183 TL)
3.7 Milyon katılım~55 Lot (165 TL)
4.1 Milyon katılım ~ 50 Lot (150 TL)
4.5 Milyon katılım ~ 45 Lot (135 TL)
4.9 Milyon katılım ~ 41 Lot (123 TL)
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BATI EGE GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., onaylı izahnemeye göre katılım endeksine uygun değildir.