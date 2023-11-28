Batı Ege Gayrimenkul halka arz talep toplama tarihleri yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Hissesi 3,00 TL’den talep toplayacak olan Batı Ege GYO, halka arz açıklık oranı yüzde 35,58 olarak açıklandı. Peki, "Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman? Batı Ege GYO halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte Batı Ege Gayrimenkul halka arz olası lot dağıtım sayıları...