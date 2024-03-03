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        Haberler Gündem Güncel Marmara Denizi'nde batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu! - Son dakika haberler

        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!

        Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmalarında sıcak bir gelişme yaşandı. Çalışmaların sürdüğü İmralı Adası açıklarında bir cansız beden bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 15:39 Güncelleme: 03.03.2024 - 15:52
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        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
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        "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki kayıp 4 mürettebatı arama çalışmalarının 18'inci gününde İmralı Adası açıklarında bir ceset bulundu.

        AA'da yer habere göre Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan geminin mürettebatından 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından kayıp Murat Altıntaş, Hasan Mehmet Uyanık, Murat Çalışkan ve Ahmet Atav'ı arama çalışmaları sürüyor.

        Bursa ve Balıkesir valilikleri koordinasyonunda açıkta ve kıyıdaki aramalarda, 84 araç, uçak, helikopter, 6 gemi, 2 tekne, 14 bot, 8 insansız hava aracı ve dron, 3 römorkör kullanılarak arama çalışmaları aralıksız devam edildi.

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        EKİPLER BÖLGEDE HAREKETE GEÇTİ

        Arama çalışmalarının 18'inci gününde İmralı Adası açıklarında arama faaliyeti gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Ekiplerce bulunduğu yerden alınan ve kargo gemisindeki kayıp mürettebattan birine ait olabileceği değerlendirilen ceset, Karacabey Kurşunlu sahiline çıkarılıp kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, "Arama çalışmalarının sürdürüldüğü İmralı Adası açıklarında ekiplerce bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kimliği belirlenemeyen kişi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak. Alınacak olan DNA örneklerinin ardından kimlik bilgileri tespit edilecek." dedi.

        Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

        Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinde görevli kaptan Murat Altıntaş, ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

        Mürettebattan Zeynep Kılınç'ın cesedi 17 Şubat, gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi ise 20 Şubat'ta dalgıçlar tarafından geminin enkazından çıkarılmıştı.

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