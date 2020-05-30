Bataklıkta mahsur kalan inek, iş makinesiyle kurtarıldı - OSMANİYE

Kesim köyü Demirciler mevkisinde, Hazım Demircioğlu'na ait ineklerden biri dereyi geçmek isterken bataklıkta mahsur kaldı.Köylülerin de yardımıyla ineği kurtarmak isteyen Demircioğlu, başarılı olamayınca Kadirli Belediyesini arayarak yardım istedi.İtfaiye ve Fen İşlerine bağlı ekipler, kepçeyle 1,5 saat süren çalışma sonucu ineği kurtardı.Hayvan sahibine teslim edildi.

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