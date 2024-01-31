TUS başvuruları başladı! ÖSYM kılavuzu ile 2024 TUS/1 başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?
TUS başvuru süreci bugün başladı. Adaylar, TUS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler ışığında başvurularını tamamlayabilecek. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) başvuruları ÖSYM tarafından https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak. İşte, 2024 TUS başvuru ücreti ve tarihleri hakkında bilgiler...
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TUS sınavı binlerce yeni mezun olmuş doktor adayları tarafından merakla bekleniyor. TUS başvurusunda bulunacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, TUS/1 başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında...
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TUS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvurularına ilişkin detayları belirleyecek kılavuz yayımlandı.
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TUS BAŞVURLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
TUS/1 başvuru işlemleri; 31 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını 31 Ocak 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
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2024 TUS BAŞVURU ÜCRETİ
2024-TUS 1.dönem başvuru ücreti açıklandı. TUS Temel Tıp Bilimleri ile Kilinik Tıp Bilimleri başvuru ücretleri 950 TL olarak belirlendi.
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2024 TUS/1 SINAVI NE ZAMAN?
TUS'un 2024 yılındaki ilk oturumu 17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları 17 Nisan 2024 günü erişime açılacak.
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