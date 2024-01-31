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        Haberler Gündem BAŞVURU EKRANI | TUS başvuruları başladı! ÖSYM kılavuzu ile 2024 TUS/1 başvuru ücreti ne kadar ve başvuru nasıl, nereden yapılır?

        TUS başvuruları başladı! ÖSYM kılavuzu ile 2024 TUS/1 başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

        TUS başvuru süreci bugün başladı. Adaylar, TUS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler ışığında başvurularını tamamlayabilecek. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) başvuruları ÖSYM tarafından https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak. İşte, 2024 TUS başvuru ücreti ve tarihleri hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 21:06 Güncelleme: 31.01.2024 - 21:06
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        • 1

          TUS sınavı binlerce yeni mezun olmuş doktor adayları tarafından merakla bekleniyor. TUS başvurusunda bulunacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, TUS/1 başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında...

        • 2

          TUS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

          Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvurularına ilişkin detayları belirleyecek kılavuz yayımlandı.

          TUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          TUS BAŞVURLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

          TUS/1 başvuru işlemleri; 31 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını 31 Ocak 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

          TUS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          2024 TUS BAŞVURU ÜCRETİ

          2024-TUS 1.dönem başvuru ücreti açıklandı. TUS Temel Tıp Bilimleri ile Kilinik Tıp Bilimleri başvuru ücretleri 950 TL olarak belirlendi.

        • 5

          2024 TUS/1 SINAVI NE ZAMAN?

          TUS'un 2024 yılındaki ilk oturumu 17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları 17 Nisan 2024 günü erişime açılacak.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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