Basur memesi nedir, neden olur ve nasıl geçer?

Basur Memesi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Basur Memesine Ne İyi Gelir?

Basur Memesi Nedir?

Basur memesi, kişinin dışkılama esnasında aşırı zorlama ve ıkınma nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Şiddetli ıkınma sonucunda makat kısmında bulunan toplardamarlar dışarı sarkmaktadır. Anal kanalda bulunan iltihaplı dokular olduğu da söylenmektedir. Bu memelerin kan damarları içerdiği de bilinmektedir. Bunların sarkması kişinin hayat kalitesini düşürmekte ve bazı can sıkıcı ağrılar yaşayabilmesine yol açmaktadır. Bundan dolayı da basur memesi nasıl geçer, evde basur memesi nasıl iyileşir gibi sorular sıkça merak edilenler arasında yer almaktadır.

Basur Memesi Neden Olur?

Basur, iç hemoroid ve dış hemoroid olarak ikiye ayrılmaktadır. Kişide dış basurun oluşması, iç basura oranla daha az bir ihtimaldir. İçeride oluşmuş olan basurun dışarı çıkması da dış hemoroid olarak adlandırılmaktadır. Dış basur memeleri, fazla ıkınmadan dolayı meydana gelmektedir. Ikınma ile cilt esnemekte ve memeler büyümektedir. İç basur memeleri ise yine ıkınma nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Ancak bunu bazı hayat tarzında yer alan alışkanlıklar da etkilemektedir. Ayrıca farklı evreleri bulunmaktadır ve mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir.

Basur Memesi Nasıl Geçer?

Basur memeleri genelde tedaviye gerek kalmadan kendi kendine geçebilmektedir. Fakat bir haftadan uzun süren belirtiler bulunuyorsa mutlaka doktora görünmek gerekmektedir. Kişinin ağrı ve kaşıntı yaşamasına neden olan bu durum bazı yöntemler ile giderilebilmektedir. Öncelikle kişinin beslenme tarzına çok dikkat etmesi gerekmektedir. Kesinlikle kabız olmamaya çalışmalı ve buna yönelik beslenmelidir. Lifli gıdalar tüketmesi oldukça önemlidir. Bununla birlikte mutlaka egzersiz yapması da gerekmektedir. Çünkü bağırsak hareketleri bu şekilde hızlanmakta ve ıkınma, kabızlık gibi sorunlar yaşanmamaktadır.

Basur Memesi Kaç Günde Geçer?

Ortalama olarak 2 ile 4 hafta içerisinde kendiliğinden küçüldüğü görülebilmektedir. Ancak kişi beslenme tarzını değiştirmezse bu durum uzayabilmektedir. Tüketilen besinlere dikkat edilirse ve lifli gıdaların tüketimine özen gösterilirse süre uzamamaktadır. Ayrıca yürüyüş gibi egzersizlerin yapılması da iyileşme süresini uzatmamaktadır. Ancak aşırı ağrı ve kaşıntı hissedildiğinde mutlaka uzman bir hekime gösterilmesi gerekmektedir. Bu sayede daha doğru bir tedavi yöntemi tercih edilmektedir.

Basur Memesine Ne İyi Gelir?

Özellikle lifli gıdaların, zeytinyağlı yemeklerin tüketilmesi gerekmektedir. Bunlar en ön plana çıkan maddelerdir. Çünkü kişinin kabız olmasını engellemekte ve böylelikle ıkınmasına gerek kalmamaktadır. Bu durumda basurun ilerlemesini engellemektedir. Aynı şekilde düzenli yürüyüş yapılması da önem verilmesi gereken noktalar arasında yer almaktadır. Evde basur memesi nasıl geçer sorusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu durumun evde iyileşebilmesi tamamen kişinin kendine bakmasına ve beslenmesine önem vermesine bağlıdır.

Şişen Basur Memesine Ne İyi Gelir?

Basur memesi uygulanan yöntemlere rağmen geçmiyorsa ve şişiyorsa bu durumun göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Mutlaka uzman bir hekime başvurulması ve gerekli tedavilerin uygulanması önerilmektedir. Böylelikle daha hızlı bir şekilde iyileşme sağlanabilmekte ve acılı ağrılı durumdan kaçınabilinmektedir.