Başrol oyuncuları Nicole Kidman ve Harris Dickinson'ın yaş farkı eleştirisine yönetmenden savunma

Nicole Kidman, son filmi 'Babygirl'de başrolleri Harris Dickinson ile paylaşıyor. 57 yaşındaki Kidman'ın karşısında 28 yaşındaki Dickinson'ın partner olarak yer alması, filme yönelik eleştiriler arasındaydı. Ancak filmi yönetmeni Halina Reijn, filmde eleştirilen Nicole Kidman ile Harris Dickinson'ın yaş farkını savundu.

'Babygirl', kariyerini ve ailesini tehlikeye atan, kendisinden çok genç stajyeri ile ateşli bir ilişki yaşayan güçlü bir CEO'yu konu alıyor.

Yönetmen, iki oyuncu arasındaki yaş farkını ve çok daha genç bir erkekle başrol oynayan kadın başrol oyuncularının yer aldığı diğer projeleri savundu.

W Magazine'e konuşan Halina Reijn, "Erkek oyuncunun kadın oyuncuyla aynı yaşta olduğu bir film görürsek, bunu tuhaf bulmalıyız. Asıl çılgınlık bu" ifadesini kullandı.

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Reijn, ayrıca "Yaş farklarının değişmesi ve kadınların farklı ilişkiler yaşaması tamamen normalleştirilmeli. Artık bir kutuya sıkışmış değiliz. Erkek bakış açısını içselleştiriyoruz, ataerkilliği içselleştiriyoruz ve kendimizi bundan kurtarmamız gerekiyor" diye konuştu.