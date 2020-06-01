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HaberlerGündemGELİYOR! Meteoroloji'den son dakika duyurusu! Gök gürültülü sağanak yağış var! - Haber

Meteoroloji duyurdu! Gök gürültülü sağanak yağış var!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, Marmara, batı ve orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde de kuvvetli lodos etkili olacak. Yağışlar akşama doğru etkisini kaybederken, batı ve orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun orta kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam edecek. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor

01.06.2020 - 07:46 | Güncelleme: ABONE OL
hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yer yer küçük çaplı dolu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya Kesimi, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa),Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Trakya Kesimi, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa),Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çatalca ve Silivri ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı, öğleden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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