Basketbolda Türk takımlarından 5'te 2!
Basketbolda Türk takımları Avrupa mesaisinde bugün BKT EuroCup ve FIBA Europe Cup olmak üzere toplamda 5 maça çıktı.
BKT EuroCup’ta mücadele eden Bahçeşehir Koleji deplasmanda kazanırken, Beşiktaş Fibabanka ve Türk Telekom mağlup oldu. FIBA Europe Cup’taki temsilcilerimizden Tofaş deplasmanda galip gelirken, Bursaspor evinde yenildi.
Alınan sonuçlar şu şekilde:
BKT EUROCUP
Beşiktaş Fibabanka - Dreamland Gran Canaria: 74-76
Ratiopharm Ulm - Bahçeşehir Koleji: 72-80
Umar Reyer Venice - Türk Telekom: 75-67
FIBA EUROPE CUP
Bursaspor - Patrioti Levice: 97-101
Basketbol Lowen Braunschweig - Tofaş: 92-97