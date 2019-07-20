Fenerbahçe Beko Basketbol takımının önemli isimlerinden Ahmet Düverioğlu, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Yakın dostları ve aileleri ile birlikte alışveriş turunda olan basketbolcu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak onlarla beraber objektiflere poz verdi.

Yaz sezonunu yakın dostları ile Bodrum'da geçiren basketbolcu, alışveriş turu sonrası bir restoranda akşam yemeği yedi. Düverioğlu ve dostları, yedikleri yemeğin ardından özel aracıları ile alışveriş merkezinden ayrıldı.



