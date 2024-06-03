Basketbol Süper Ligi'nde son finalist Fenerbahçe Beko!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü maçında deplasmanda Beşiktaş Emlakjet'i 86-77 mağlup eden Fenerbahçe Beko seriyi 3-0 kazanarak finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Play-Off üçüncü maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş Emlakjet'i 86-77 mağlup etti.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Fenerbahçe Beko ilk çeyreğe önde başladı.
Sarı-lacivertliler, 11 sayı öndeyken Beşiktaş'ta Derek Needham etkili performansıyla öne çıktı ve farkı 3 sayıya kadar düşürmeyi başardı. İlk çeyrek 23-20 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci çeyrekte de farkı korumasını bilen sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı 47-41 önde kapattı.
Üçüncü periyotta Beşiktaş Emlakjet oyuna dahil olmasını bildi. Mücadelede ilk kez öne geçen siyah-beyazlılar çeyreği 65-62 önde kapattı.
Başa baş geçen son çeyrekte Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri öne geçmeyi başardı ve 86-77'lik skor ile mücadeleyi kazandı.
Bu sonuç ile Fenerbahçe Beko seriyi 3-0'a getirerek Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi.
11. ŞAMPİYONLUK İÇİN FİNALDE
Sarı-lacivertliler finalde son şampiyon Anadolu Efes ile kozlarını paylaşacak.
Anadolu Efes geçtiğimiz sene kupayı 16. kez müzesine götürerek Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan takım olmuştu. Lacivert-beyazlı takımı 10 şampiyonlukla Fenerbahçe Beko izlemekte.