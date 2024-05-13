Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanırken, play-off eşleşmeleri belli oldu.
Giriş: 13.05.2024 - 21:20 Güncelleme: 13.05.2024 - 21:20
Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve son hafta karşılaşmaları Fenerbahçe - Onvo Büyükçekmece Basketbol maçıyla tamamlandı.
Bu müsabakanın ardından play-off eşleşmeleri de belli oldu. Çeyrek finalde karşılaşmalar 15 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.
Play-off eşleşmeleri şu şekilde:
A.Efes - Türk Telekom
Pınar Karşıyaka - Galatasaray
Fenerbahçe - Aliağa Petkimspor
Beşiktaş - Manisa Büyükşehir Belediyespor
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