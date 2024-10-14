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        Haberler Spor Basketbol STBL Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonuna Asım Pars'ın ismi verildi - Basketbol Haberleri

        Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonuna Asım Pars'ın ismi verildi

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Basketbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonuna hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Asım Pars'ın adının verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 16:47 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:47
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        Potada 'Asım Pars' sezonu!
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        Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonuna hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Asım Pars'ın adı verildi.

        TBF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonuna, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentinde hayatını kaybeden milli basketbolcumuz Asım Pars'ın adı verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu aldığı kararla, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun '2024-2025 Asım Pars Sezonu' olarak oynatılmasına karar verdi. Bu vesileyle Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir kez daha Asım Pars'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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