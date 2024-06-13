Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, klasman hakemlerini açıkladı

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu klasman hakemlerini ve hakem değerlendiricilerini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, 2024 – 2025 sezonunda görev yapacak "Klasman Hakemleri" ve "Hakem Değerlendiricileri" belirlendi.

Buna göre; A Klasmanda 37, B Klasmanda 74 ve C Klasmanda 208 hakem görev yapacak.

2024-2025 sezonu A klasmanı hakemleri ve bölgeleri şöyle:

Sıra Adı Soyadı İli 1 Halil Erkoç Adana 2 Polat Parlak Afyon 3 Batuhan Söylemezoğlu Ankara 4 Kerem Baki Ankara 5 Mehmet Şahin Ankara 6 Tolga Edis Ankara 7 Alper Gökçebel Balıkesir 8 Mesut Öztürk Bursa 9 Murat Ciner Bursa 10 Orhan Çağrı Hekimoğlu Bursa 11 Burak Yılmaz Çanakkale 12 Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu Çanakkale 13 Hüseyin Çelik Gaziantep 14 Ahmet Tatlıcı İstanbul 15 Ali Serkan Emlek İstanbul 16 Berk Kurtulmuş İstanbul 17 Can Mavisu İstanbul 18 Emin Moğulkoç İstanbul 19 Fatih Arslanoğlu İstanbul 20 Kerem Yılmaz İstanbul 21 Mehmet Karabilecen İstanbul 22 Nazlı Çisil Güngör İstanbul 23 Özge Şentürk Bayraktar İstanbul 24 Özlem Yalman İstanbul 25 Sinem Tetik Akbayrak İstanbul 26 Uğur Akyıldız İstanbul 27 Yener Yılmaz İstanbul 28 Alper Altuğ Köselerli İzmir 29 Kaan Büyükçil İzmir 30 Tolga Akkuşoğlu İzmir 31 Musa Kazım Çetin Konya 32 Zafer Yılmaz Manisa 33 Mehmet Serdar Ünal Mersin 34 Ziya Özorhon Muğla 35 Ali Şakacı Samsun 36 Alper Özgök Samsun 37 Duhan Köyiçi Zonguldak