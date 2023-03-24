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Haberler Basketbol

Basketbol'da bu haftanın programı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 22. hafta, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 22. haftadan ertelenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Beşiktaş maçı ile 24. hafta müsabakaları oynanacak

Giriş: 24.03.2023 - 12:18 | Güncelleme: ABONE OL
Basketbol'da bu haftanın programı!
AA

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

25 Mart Cumartesi:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Muradiye)

15.30 AYOS Konyaspor Basketbol-Anadolu Efes (Selçuklu Belediyesi)

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Gaziantep Basketbol (BJK Emlakjet Arena)

20.30 Galatasaray Nef-Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)

26 Mart Pazar:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor (Gazanfer Bilge)

15.30 Pınar Karşıyaka-Türk Telekom (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

27 Mart Pazartesi:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Lassa (Ülker Spor ve Etkinlik)

ING KADINLAR BASKETBOL LİGİ

25 Mart Cumartesi:

14.00 Emlak Konut-Çankaya Üniversitesi (Başakşehir)

15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 OGM Ormanspor-Antalya Toroslar Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Beşiktaş (Servet Tazegül)

26 Mart Pazar:

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Rize Belediyespor (Servet Tazegül)

17.30 BOTAŞ-Beşiktaş (Ankara)

19.30 Bursa Uludağ Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Naim Süleymanoğlu)

MİSLİ.COM TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

24 Mart Cuma:

18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Kurtdereli)

25 Mart Cumartesi:

14.00 Antalya Güneşi-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Kepez Turgut Özal)

15.45 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

17.30 Çağdaş Bodrumspor-Akran Gemlik Basketbol (Bodrum)

26 Mart Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (M. Sait Zarifoğlu)

15.45 Finalspor-Depomaxx Haremspor (Naim Süleymanoğlu)

17.30 Sigortam.net-Fenerbahçe Koleji DS Energy (BJK Emlakjet Arena)

27 Mart Pazartesi:

18.00 Yılyak Samsunspor Basketbol-Semt 77 Yalovaspor (Mustafa Dağıstanlı)

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