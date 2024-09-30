Basketbol BKT Avrupa Kupasında Türk derbisi
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında 1 Ekim Salı günü Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşacak.
Giriş: 30.09.2024 - 13:14 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:14
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
İki takım, grupta oynadıkları ilk karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı. Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Litvanya temsilcisi Wolves'ı 80-69 mağlup etti. Beşiktaş Fibabanka da sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 94-76 yendi.
Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş Fibabanka, grupta ikide iki yapmak için sahaya çıkacak.
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